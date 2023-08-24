"В социальной сети опубликовано видеообращение жителей Зеленоградска о ненадлежащем водоснабжении. Указанная проблема существует с 2017 года и усугубляется в связи массовой застройкой населенного пункта многоквартирными домами и гостиницами. В прошлом году выданы разрешения на возведение более 20 зданий, однако не был решен вопрос об организации соответствующей инфраструктуры", — говорится в сообщении.

В результате в домах граждан в летнее время из-за отсутствия дополнительных скважин полностью отсутствует водоснабжение. Неоднократные обращения в различные инстанции результатов не принесли. Указанная ситуация получила распространение в СМИ и социальных медиа, отметили в СК.

"В СУ СК России по Калининградской области организована процессуальная проверка. Председатель СК РФ поставил ее ход на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю областного управления СКР Дмитрию Бочарову представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении", — заключает ведомство.

Как сообщалось, в приморском курорте Зеленоградск жители и туристы в эти летние месяцы испытывают проблемы с водой. Местные власти пытаются решить проблему за счет ремонта старых и строительства новых скважин. В пик кризиса был организован подвоз воды в цистернах.