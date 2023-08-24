"Обитателями парка в горах Сочи стали 20 альпак. Их привезли из европейских питомников, где разводят таких животных. В течение двух месяцев они проходили карантин под контролем ветеринарных врачей и адаптировались к новому месту жительства. Теперь пообщаться с забавными альпаками могут все желающие", — рассказал создатель.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

По его словам, традиционное место обитания альпак — перуанские Анды. Поэтому на горном курорте "Роза Хутор" они хорошо себя чувствуют.

"После тщательного выбора места и консультаций с учеными Сочинского национального парка, для них была определена площадка с видом на окружающие вершины. В соответствие со всеми требованиями Россельхознадзора альпак поселили в просторные открытые вольеры, чтобы животные чувствовали себя абсолютно свободно", — подчеркнул Слабунов.

Он отметил, что за время карантина одна из парочек решила завести детеныша.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

"Вскоре ждем пополнения. Альпаки — очень общительные и любознательные существа, на своей родине в Перу они считаются домашними животными. Настоящая звезда нашего парка — годовалый самец Уно. Не случайно он носит имя, которое в переводе с испанского значит Первый. Он стал первым детенышем альпаки, который родился в парке альпак в Воронеже. Его мама отказалась от него, люди несколько недель выкармливали его молоком с рук", — сказал организатор парка.

Он отметил, что погладить альпаку — это не просто приятная забава, но и антистрессовая терапия.