"Ограничения по переводу земель центральной экологической зоны Байкальской природной территории не позволяют выполнить поручение президента РФ по строительству автомобильной дороги на острове Ольхон. Поэтому сегодня мы говорим о необходимости изменения природоохранного законодательства", — сказал Кобзев.

По словам главы региона, закон также накладывает ряд ограничений на проведение селезащитных работ, на модернизирование коммунальной инфраструктуры, на повышение транспортной доступности для жителей области.

Он напомнил, что в июле в закон об охране Байкала были приняты поправки в первом чтении.

"Сейчас важно взвешенно и с полной ответственностью подойти к доработке этого закона, который послужит решением насущных экологических и социальных задач на территории двух субъектов — Иркутской области и республики Бурятия", — отметил Кобзев.

С 20 по 23 августа делегация депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрием Кобылкиным в рамках работы над поправками в закон посетила объекты на Байкальской природной территории в Бурятии и Иркутской области.

Региональная дорога Баяндай — Еланцы — Хужир ведет к крупнейшему на Байкале острову Ольхон, пользующемуся популярностью у туристов. Трасса, проходящая по материковой части (Баяндай — Еланцы — МРС), является асфальтированной, а по острову, в том числе до поселка Хужир, — грунтовой.

Как сообщалось, власти региона с 2015 года пытаются привести в порядок островную часть дороги, однако в силу жесткости природоохранного законодательства смогли выполнить капремонт на участке менее 1 км.