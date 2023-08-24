По словам коммерческого директора тамбовской компании "Вернисаж" Татьяны Скворцовой, только в летние месяцы спрос на туры в Тамбовскую область вырос на 50%, а в целом за год можно говорить о 20-30% прироста. Прежде всего, это связано с многочисленными событиями, приуроченными к 150-летию композитора и пианиста Сергея Рахманинова, который отмечается в регионе в 2023 году. По данным принимающих компаний, на концерты и другие события, связанные с юбилеем, в регион активно поехали и жители соседних городов, и москвичи.

Как сообщила генеральный директор компании "МК-Тревел" (Рязань) Мария Кокорина, объемы продаж туров в Рязанскую область выросли в среднем на 40%. Основные точки показа – обзорная экскурсия по Рязани, музей Сергей Есенина в Константиново, музей-усадьба Павлова, Солотча.

"В основном, в сборных турах участвуют москвичи, но стали чаще приезжать также из Воронежа и Петербурга, с ним у нас удобное железнодорожное сообщение. Из других городов принимаем организованные группы. Востребованы, как правило, двухдневные программы, но туристы из более удаленных регионов берут трехдневные туры, стараются посмотреть больше за один приезд", — уточнила эксперт.

В Мордовии третий год растет поток туристов, интересующихся национальной гастрономией и народными традициями, а также приезжающих для участия в различных событиях.

"У нас в этом году объемы увеличились на 30% к показателям прошлого года. Помимо культурно-исторической части в программу всегда просят включить этнику и гастрономию. Активнее поехали не только из Москвы, но и регионов, например, из Нижнего Новгорода, Казани, Электростали, Тулы", — сообщила директор компании "Ветер странствий" (Саранск) Ольга Боксимер.

В Липецкой области, как рассказала генеральный директор компании "Магазин Путешествий" (Липецк) Светлана Бычкова, въездной турпоток вырос минимум на 50% по сравнению с прошлым годом.

"Очень популярен археологический парк "Аргамач", предлагающий тематические выходные, на которые собирается много людей. В усадьбе "Казанский луг" в этом году устраивают конные забеги, это новинка сезона. В дворянской усадьбе "Скорняково-Архангельское" делают у пруда музыкальные вечера для разной аудитории", — рассказала она.

В области издан путеводитель "Земля в цвету. Кулинарное путешествие по Липецкой области в историях и рецептах", где собраны традиционные и авторские рецепты, воссозданные по старинным семейным записям и переосмысленные на современный лад. Как сообщила начальник отдела продвижения Центра развития культуры и туризма региона Екатерина Бобкова, на основе этих рецептов разработаны блюда местной кухни, которые липецкие рестораны охотно включают в свое меню.

Вырос турпоток и в Саратовскую область. Как рассказал директор турфирмы "Золотая вязь" (Саратов) Александр Учуваткин, прирост объема продаж в его компании составил по сравнению с прошлым годом 15-20%.

"В целом по региону рост турпотока не менее 45%, потому что много туристов приезжает самостоятельно. Растет спрос на байдарочные туры по рекам Медведица и Хопер, быстрыми темпами развивается автотуризм", — отметил он.

По словам эксперта, в Саратовской области выросло число самостоятельных туристов, приезжающих в автодомах. Они на месте запрашивают экскурсии, остаются на день-два. Большинство – из Москвы и Петербурга, а также ближайших городов – Перми, Самары, Волгограда.