"Есть расхожее мнение, что пакетные туры обязательно включают либо чартерный перелет, либо перелет в рамках гарантированного блока мест туроператора. Однако одна из тенденций последних двух лет – рост спроса на туры с перевозкой на регулярных рейсах даже на привычно "чартерных" направлениях", — отметили в компании.

По данным туроператора, наиболее популярны пакетные туры с регулярным перелетом в Турцию (48%), на втором месте – Россия (21%). Также в первой пятерке – Египет (7,5%), Мальдивы (6%) и Таиланд (5,5%).

"Все пакетные туры по России включают регулярные рейсы. В 2023 году число проданных туров по внутренним направлениям увеличилось на 35% по сравнению с 2022 годом. Бронирование именно пакетного тура на базе регулярных рейсов позволяет синхронизировать оплату гостиницы и билета, что важно для турагентств", — сообщили в компании.

Среди популярных стран, куда туристы покупают пакетные туры на регулярных рейсах – также Индонезия, Сейшелы, Танзания, Армения, Катар, Оман, Бахрейн, Южная Корея, Камбоджа. За последний месяц к ним добавились Китай, Сингапур, Камбоджа и Израиль.

"Считается, что поездка с регулярным перелетом значительно дороже. Однако с учетом нынешней ситуации с международным авиасообщением это не всегда так. К примеру, стоимость пакетного тура с перелетом на регулярных рейсах в Индонезию начинается от 317 тыс. руб. за 15 ночей в отеле 3* на завтраках, а на Кубу – от 250 тыс. руб. за 12 ночей по системе "все включено" в отеле 4*", — сообщили в пресс-службе Anex.