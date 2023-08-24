Фестиваль, организованный в центре города, продлится четыре дня, до воскресенья, 27 августа.

"Мы для себя ставим показатель планку по успешности проекта — это посещение его 50 тысячами человек", — заявил на пресс-конференции и.о. руководителя Агентства развития бизнеса Николай Тубеншляк.

Пять рестораторов приедут из других регионов, остальные — из Калуги и области.

На гастрофестиваль из Калининграда привезут "Строганину из пеламиды". Пеламида — рыба из Атлантического океана семейства скумбриевых. Участники из Витебска приедут с "Бульбачкой" — хрустящей картошечкой на шпажке.

Московские рестораторы приготовят национальное удмуртское блюдо "Удмуртские перепечи" и блины "Табани" из теста на пшеничной закваске в настоящей дровяной печи. Из Владивостока привезут корейское блюдо — остренькие и сочные "Пян-Се" в воздушном белом тесте.

Два дня — 24 и 25 августа специальный гость фестиваля шеф-повар Натали Космачёва будет готовить "Днепровскую кашу" с раковыми шейками и фундуком.

Калужские рестораторы приготовят, в том числе, устрицы, запеченные улитки, ржаники и другие блюда.

"На мероприятиях можно будет не только вкусно покушать, но и повеселиться, отдохнуть всей семьей. Это и граффити будут представлены, и танцы, и музыкальные коллективы. Гостям также будут интересно посмотреть, чем живет город и познакомиться с различными культурными направлениями", — рассказала заместитель руководителя Агентства развития бизнеса Ирина Хаврошина.

На фестивале в этом году в связи с обстановкой ужесточили требования к безопасности. Войти на площадку можно будет только через рамки металлодетекторов. Также на площадке установлены семь камер высокого разрешения, которые позволят наблюдать практически за всей площадкой в режиме онлайн.