По его словам, инцидент произошел в селе Верхняя Эшера Сухумского района.

Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС, получив экстренный вызов, прибыли на место происшествия. Они транспортировали 28-летнюю Сабину Михайлову на носилках к автотрассе и передали медикам, рассказал Лабия.

Пострадавшую доставили в Сухумскую больницу, добавил он.

10 августа сообщалось о гибели в Абхазии туристки из РФ в результате ДТП в Гудаутском районе. Тогда автомобиль УАЗ с туристами перевернулся на одном из серпантинов дороги "Бзыбь-Рица". Четверо пострадавших в результате аварии были госпитализированы.