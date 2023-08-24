"Мы ориентируемся на завершение (строительства) и пуск движения на 2028 год", — сказал он, отметив, что строительство уже идет, создаются ж/д выходы участков ВСМ из Москвы.

Говоря о стоимости строительства, Иванов подтвердил ранее озвученную цифру в 1,7 трлн рублей.

Он добавил, что в ближайшее время стоимость планируется актуализировать, будет сформирована рабочая группа, которая обсудит финансово-экономическое обоснование проекта. "Сейчас изменилась ключевая ставка, это серьезно повлияет на финансовую модель", — пояснил замминистра.

По словам Иванова, Сбербанк готов участвовать в финансировании проекта. "Они понимают, что этот объект окупаемый. Они готовы вкладывать в этот проект", — сказал Иванов.

Замглавы Минтранса добавил, что создаваемая рабочая группа в ближайшее время проанализирует вопросы финансирования проекта, в том числе в части господдержки и привлечения средств ФНБ.