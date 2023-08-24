"Символом Хабаровска — туристическим, культурным, историческим — является Утес. В этом году мы завершаем ремонтные работы и передаем его министерству туризма. Там будет размещен туристский информационный центр", — сказал Дегтярев, выступая на пленарном заседании II Всероссийского туристического форума "Открой Дальний Восток" в Хабаровске в четверг.

По данным сайта краеведческого музея имени Гродекова, здание на вершине утеса на берегу Амура появилось в ноябре 1943 года как военный пост противовоздушной обороны для наблюдения за воздушным пространством. С 1950-х гг. здесь располагалась спасательная станция, а позже — морская школа ДОСААФ.

Утес использовался и как парковая видовая площадка, а в 1980-х гг. после реконструкции здесь открыли кафе. В 1991 году Утес вошел в число памятников культуры краевого значения, а в 2012 году был передан в ведение министерства культуры Хабаровского края.

В 2013 году после реставрации здание передали Хабаровскому краевому музею, где был открыт музейно-культурный центр "Амурский Утес". Доминантой экспозиции стало воссоздание атмосферы дореволюционного прошлого города, поэтому экспозиционные залы носят названия "Губернаторская гостиная", "Ретро-фотосалон".