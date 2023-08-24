"Туристический сбор в Хабаровском крае мы вводить не будем. Деньги, которые турист привезет и мог бы уплатить как турсбор, мы оставим в экономике, нашим предпринимателям", — сказал Дегтярев на пленарном заседании II Всероссийского туристического форума "Открой Дальний Восток" в Хабаровске в четверг.

По его словам, по итогам 2022 года Хабаровский край оказался в числе лидеров по туристическому потоку на Дальнем Востоке, этот показатель превысил допандемийный уровень и составил около 830 тыс. человек.

"Этому (росту турпотока- ИФ) способствуют и меры господдержки: льготное кредитование, гранты на создание кемпингов, модульных отелей и закупку туристского оборудования, нулевая ставка НДС для гостиниц и других средств размещения, софинансирование инвестпроектов госкорпорацией "Туризм.РФ". Из нововведений нужно отметить обнуление ставки НДС для туроператоров", — отметил губернатор.

По словам Дегтярева, в течение трех лет в крае планируется увеличить номерной фонд гостиниц на 250-300 единиц, в том числе за счет строительства новых объектов.

"Среди крупнейших — четырехзвездочный отель на 170 номеров в составе многофункционального комплекса ООО "Броско". Ввод ожидаем в 2024 году", — сказал Дегтярев.

По его словам, в крае за последние два года вдвое увеличилось количество глэмпингов. Гостей принимают уже 13 таких объектов, три открылись в этом году, еще два строятся.

"Мы активно поддерживаем предпринимателей в сфере гостеприимства. По моему поручению втрое вырос объем субсидий: с 6 до 20 миллионов рублей. Увеличится размер компенсаций, число получателей", — добавил он.

Кроме того, развитию межрегионального туризма также способствует субсидирование авиаперевозок. "Отмечу и вклад Всероссийского конкурса "Дальний Восток — земля приключений", лучшие работы которого увидят телезрители по всей стране. По его итогам будет создана интерактивная карта Топ-100 маршрутов регионов ДФО", — сказал глава края.