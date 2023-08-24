"Мы стремимся сделать доступнее отдаленные уголки края, среди которых знаменитые Шантарские острова, где обитает и один из наших туристических символов — гренландский кит. И мы работаем над тем, чтобы воочию увидеть этих гигантов могли все жители региона", — сказал Дегтярев на пленарном заседании II всероссийского туристического форума "Открой Дальний Восток" в Хабаровске в четверг.

По его словам, "стоимость поездок на острова будет снижена для официально зарегистрированных в Хабаровском крае".

"Минтуризма по моему поручению уже прорабатывает субсидии для местных туркомпаний. Благодаря чему путевка для наших людей станет дешевле практически вдвое", — отметил глава региона.

При этом, подчеркнул Дегтярев, "массового туризма на Шантарах не может быть и не будет".

"Сколько туристов могут попасть туда так, чтобы не навредить китам и природе национального парка, ежегодно определяют ученые. От этих цифр будет зависеть конкретное количество льготных путевок на каждый сезон. Таким образом, мы продолжим уделять особое внимание сохранению баланса между экономикой и окружающей средой", — отметил он.

Нацпарк "Шантарские острова" входит в состав ФГБУ "Заповедное Приамурье". Он расположен на 17 островах Шантарского архипелага и прилегающей к ним акватории Охотского моря шириной до 2 до 5 км.

В ХIХ веке акватория Шантарских островов была одним из основных участков добычи китов в северной части Тихого океана. В настоящее время Шантары являются местом обитания редких морских животных.

В летнее время район островов особенно выделяется как место концентрации двух видов гладких китов — гренландского и японского. В береговой зоне — лежбища настоящих тюленей — ларги и лахтака, а также колониальные гнездовья морских птиц, плотность которых весьма высока. Посетители национального парка практически гарантировано могут наблюдать крупных наземных и морских млекопитающих — медведей, китов, тюленей. Статус нацпарка территория Шантарских островов получила в конце декабря 2013г.

II Всероссийский туристический форум "Открой Дальний Восток" проходит в Хабаровске с 23 по 26 августа.