"Спрос на путешествия по Дальнему Востоку растет, с января по июнь 2023 года турпоток вырос на 37%. По итогам первого полугодия Хабаровский край переместился с четвертого на второе место по количеству гостей, потеснив Бурятию и Камчатку. Турпоток в край вырос более чем на треть", — сказал Чекунков на пленарном заседании II всероссийского туристического форума "Открой Дальний Восток" в Хабаровске в четверг.

Министр отметил, что дополнительные возможности по увеличению роста туриндустрии в округе связаны с эффективностью отраслевой политики, федеральных и региональных мер поддержки.

Чекунков добавил, что в ДФО инвесторы территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток уже реализуют более 300 туристических проектов, в которые привлечены более 154 млрд рублей. Это отели, туристические комплексы, глэмпинги, базы отдыха, санаторно-курортные комплексы, горнолыжные, этнографические базы.

В индустрии гостеприимства и туристических сервисов создается более 13 тыс. новых рабочих мест.

"Новые туристические проекты создаются и на дальневосточных гектарах, порядка 10% участников программы строят на своей земле туристические объекты", — сказал министр.

Лидерами по количеству туристических проектов, реализуемых на Дальнем Востоке с механизмами господдержки, являются Приморье — 201 проект, Камчатка — 62 проект, Сахалин — 30 проектов.