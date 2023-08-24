"Мы готовы в совокупности делать такие комплексные туры. Например, несколько дней в Хабаровске и во Владивостоке, и — к нам. Либо, например, такие туры: Хабаровск плюс Сахалин, либо Камчатка плюс Сахалин", — сказала Пахолкова на сессии "КНР 2.0: перезагрузка традиционных турпотоков".

Замминистра отметила, что основные турпотоки потоки идут через Владивосток и Хабаровск, и на такие туры есть спрос.

Второй Всероссийский туристический форум "Открой Дальний Восток" проходит в Хабаровске с 23 по 26 августа.