"Постановлением суда в отношении Кима избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 21 октября 2023 года", — проинформировали в суде.

Позднее суд вынес аналогичное решение в отношении Дубаса.

Киму и Дубасу предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенном группой лиц по предварительному сговору и повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

По данным следствия, 20 августа 2023 года гид-диггер совместно с группой из семи человек отправился на экскурсию по подземной реке Неглинке в центре Москвы. В ходе экскурсии начался сильный дождь, из-за которого после резкого подъема воды коллектор вместе с людьми затопило.

В результате случившегося погибли восемь человек — диггер и все участники экскурсии. Поиск тел занял два дня.

Как заявили в столичном управлении Следственном комитете, были установлены трое человек, причастных, по версии следствия, к организации экскурсии.

Организаторы экскурсии, считает следствие, уверяли граждан в безопасности мероприятия, несмотря на незаконность проникновения в коллекторы, где имеют право находиться исключительно сотрудники городских служб.

Ким — 35 летний бизнесмен, генеральный директор компании "Спутник". В СМИ отмечалось, что Ким — создатель платформы, на которой было размещено объявление об экскурсии. При этом в поддержку предпринимателя выступили ряд коллег, указавших, что на платформе размещено множество других объявлений и что непосредственно к организации экскурсии, ставшей причиной гибели людей, Ким отношения не имел.

Вместе с Кимом по делу был также задержан 31-летний Никита Дубас, по некоторым данным, организатор экскурсии.