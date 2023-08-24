"В лагерь накануне вечером выехала бригада медиков и регионального управления Роспотребнадзора. За ночь медиками проведены необходимые мероприятия: осмотром охвачены все 206 детей. У 26 детей выявлено острое кишечное заболевание", — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба следственного управления СК РФ по Бурятии проинформировала, что симптомы кишечной инфекции были обнаружены у 21 ребенка в санаторно-оздоровительном лагере. Ведется доследственная проверка.

По данным властей Бурятии, состояние отравившихся оценивается как легкой степени тяжести. У шести из них поднялась температура, поэтому детей госпитализировали в центральную районную больницу.

Лечение находится на контроле республиканского Минздрава.

"Проводится экспертная оценка. Предварительно, группового заболевания острым кишечным заболеванием неустановленной этиологии. Факторы и пути передачи устанавливаются", — отмечается в пресс-релизе.

Деятельность пищеблока приостановлена до получения результатов. Кроме того, детский лагерь закрыт для проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий, добавили в пресс-службе.