"С середины августа мы практически приступили к регистрации списков, уже выехали более 300 групп, более 5,5 тыс. российских туристов. Китайские туристы к нам пока въезжают только по электронным визам", — сказала Корсак на сессии "КНР 2.0: перезагрузка традиционных турпотоков" в рамках II Всероссийского туристического форума "Открой Дальний Восток" в Хабаровске в четверг.

По ее словам, всего с февраля, когда возобновилось пассажирское сообщение между РФ и КНР, в Приморье приехали 37,6 тыс. китайских туристов.

Как сообщалось, Минэкономразвития России объявил о запуске с 1 августа групповых туристических поездок в рамках реализации соглашения о безвизовых туристических обменах с Китаем.

Соглашение о безвизовых групповых турпоездках было подписано правительствами Китая и России в феврале 2000 года. Действие соглашение было приостановлено в январе 2021 года из-за пандемии и возобновлено 20 февраля 2023 года.

Власти Приморья 15 августа сообщили, что в краевое агентство по туризму поступили первые списки приморцев для поездок в Китай в составе туристических групп без визы.