"Наш гастрономический календарь интересный и разнообразный. В разное время года вы можете попробовать разные блюда", — сказала Дикова на сессии "Вкусные путешествия или как гастрономия влияет на туристский образ территории".

Сейчас на Сахалине в течение года проходят девять гастрономических фестивалей. Это фестиваль наваги и корюшки "НаВажный fest", фестивали кимчи, "Остров-рыба", "День пельменя", "Дары морей", "Почувствуй вкус Сахалина", "Дикоросия", "Золотая осень", "Пельмень и его друзья". На них представлены как аутентичные национальные блюда, так и их сплетение, ставшее оригинальной островной кухней.

Например, на фестивале "Дикоросия" шеф-повара предлагают блюда из лопуха, черемши, папоротника, морской капусты калужницы и традиционных сахалинских ягод: клюквы, лимонника, клоповки и брусники.

В меню разных фестивалей, конечно, входят и сахалинские морепродукты — красная рыба и икра, крабы, устрицы.

"Сахалинская гастрономия, как и в целом культура сахалинцев и курильчан представляет некий фьюжн корейской, японской и, конечно же русской культур", — сказала представитель Сахалинского туристско-информационного центра.

Дикова отметила, что особенность сахалинских гастрофестивалей — сеты, которые в разных ресторанах предлагают по фиксированной цене.

"Для того, чтобы гости из разных регионов с разными запросами и возможностями могли попробовать многое из того, что мы можем предложить, мы решились взять именно концепцию сетов. В сете представлены несколько блюд (обычно это какие-то три блюда), чтобы за один раз человек по фиксированной стоимости во всех заведениях мог попробовать разные составляющие того или иного фестиваля", — сказала Дикова.

Второй Всероссийский туристический форум "Открой Дальний Восток" проходит в Хабаровске с 23 по 26 августа.