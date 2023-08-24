"Зарегистрированная туристическая группа в составе 6 человек отправилась в двухдневный поход с ночевкой на слияние рек Ажек и Сочи. Накануне вечером, во время рубки дров, мужчина травмировал себе ногу, попав по стопе топором. Его друзья, используя подручные средства, ремень и футболки, остановили кровотечение, обработали рану перекисью водорода", — подчеркивает пресс-служба.

Также сообщается, что телефонной связи в районе нахождения тургруппы не было. Поэтому туристы вышли в сторону экопоселения, где удалось дозвониться в службу "112" и обратиться за помощью к спасателям.

"На автомобилях высокой проходимости к началу маршрута экопарка "Ажек" выехали 8 спасателей и медик Южного регионального поисково-спасательного отряда. На удалении около четырех километров от начала тропы сотрудники МЧС обнаружили пострадавшего. Медик спасательного отряда обработала молодому человеку рубленую рану левой стопы и наложила на нее давящую повязку. Спасатели на носилках транспортировали травмированного туриста к служебной машине и вывезли из лесного массива к автомобильной дороге. Там сочинца передали врачам скорой помощи", — отмечается в сообщении.