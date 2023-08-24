"Хотелось бы обратить ваше внимание на изменение российского законодательства в части экскурсионного сопровождения групп туристов. Оказывать экскурсионные услуги в России теперь имеют право исключительно граждане РФ, а с 1 июля 2024 года — экскурсоводы и гиды-переводчики, прошедшие аттестацию и внесенные в Единый федеральный реестр", — сообщила министр туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус на сессии "КНР 2.0: перезагрузка традиционных турпотоков" в рамках II Всероссийского туристического форума "Открой Дальний Восток" в Хабаровске в четверг.

С китайской стороны в форуме участвуют генеральный консул КНР в Хабаровске Цзян Сяоян и мэр города Фуюань Фань Цзитао.

По словам Пунтус, для работы на китайском направлении министерство туризма привлекает выпускников вузов, владеющих китайским языком, для их дальнейшего обучения и аттестации для работы по приему туристов из КНР.

В то же время, добавила министр, туристические компании края подтверждают готовность удовлетворить имеющийся спрос и предложить новые турпродукты, среди которых предложения по организации приключенческих, экологических, рыболовных и иных туров.

"Для прямой коммуникации с китайскими клиентами туристско-информационный центр Хабаровского края завел аккаунты и начал работу в популярных социальных сетях Китая", — отметила Пунтус.

По ее информации, до пандемии на долю китайского направления приходилось около 36% в общем объеме международного туристского потока региона.

II Всероссийский туристический форум "Открой Дальний Восток" проходит в Хабаровске с 23 по 26 августа.