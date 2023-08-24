"С тех пор как Китай возобновил выдачу различных категорий виз, генеральное консульство Китая в Хабаровске работало сверхурочно для рассмотрения выдачи виз гражданам России. За последние три месяца наше генконсульство выдало более тысячи туристических виз и около 10 тыс. (других) различных видов виз для граждан России", — сказал дипломат на сессии "КНР 2.0: перезагрузка традиционных турпотоков".

По его мнению, для увеличения турпотоков странам необходимо продолжать развивать приграничную инфраструктуру: строить дороги, гостиницы и точки общественного питания, уделять внимание вопросам обеспечения безопасности и здоровья туристов, готовить профессиональные кадры.

Кроме того, генконсул высказался за наращивание объемов молодежных обменов между Россией и Китаем.

В свою очередь генконсульство КНР в Хабаровске сообщило в четверг, что с 28 августа по 30 сентября 2023 года будет открыт "зеленый коридор" для оформления учебных виз X1 и X2 без предварительной записи.

В консульский округ генконсульства КНР в Хабаровске входят Хабаровский край, Еврейская автономная и Амурская области, Республика Саха (Якутия).