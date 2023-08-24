"На Сахалине мы рассматриваем туризм как часть комфортной городской среды прежде всего для населения, проживающего здесь. Если это будет нравиться жителям региона, то, безусловно, будет нравиться и туристам. И они будут приезжать к нам с большим удовольствием", — сказал он в рамках сессии "Туризм и местное самоуправление: вызовы и эффекты для муниципальной власти".

Лазарев отметил, что любой глава муниципалитета должен быть заинтересован в том, чтобы территория района развивалась.

"Но сегодня вопросы содержания туристических локаций — обустройство и содержание путей к туристическим объектам, санитарных узлов — для многих еще диковинка и делают они это неохотно, особенно в труднодоступных местах, которые так привлекают туристов. Эта проблема характерна не только для Южно-Сахалинска, но и для всех регионов страны", — отметил он.

Министр уточнил, что в Сахалинской области эти вопросы решаются на условиях софинансирования из бюджета области.

"При этом нам в этом плане немного проще. Основной турпоток консолидируется на юге острова в четырех муниципальных образованиях. Львиная доля финансовой поддержки отправляется именно туда, где проживает половина населения субъекта", — рассказал он.

Лазарев также подчеркнул, что сегодня проблем с привлечением инвесторов и инвестиций в регионе нет, а лучший преференциальный режим для развития туризма создан на Курильских островах.

Второй Всероссийский туристический форум "Открой Дальний Восток" проходит в Хабаровске с 23 по 26 августа.