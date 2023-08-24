"Если у нас в 2022 году было 2,8 млн туристов, то в этом ожидаем 3,5 млн. И сейчас у нас около 2 млн туристов уже побывали", — сказала Гуревич в ходе II Всероссийского туристического форума "Открой Дальний Восток" в Хабаровске в четверг.

По ее словам, с возобновлением пассажирского сообщения между РФ и КНР с февраля 2023 года по настоящее время в Приморье приехали 37,6 тыс. китайских туристов. В КНР в турпоездки отправились почти 52,8 тыс. россиян.

Гуревич напомнила, что с 1 августа началось оформление электронных виз для иностранцев, также в августе возобновился безвизовый обмен для организованных групп с КНР, что способствует росту турпотока.

Среди трендов туристической отрасли Приморья Гуревич отметила рост популярности морских экскурсий.

Так, если в 2022 году 35 тыс. человек отправились на морские экскурсии, то только в июле 2023 года — 4 тыс. человек.

"Еще один из основных трендов — развитие делового туризма. Так, в июле во Владивостоке прошел всероссийский форум "Развитие малых городов и исторических поселений". Было более 1,5 тыс. участников, это были гости достаточно высокого уровня. Мы подготовили форум в экстремально короткие сроки, и 95% всех работ выполнили предприниматели Приморья", — сказала Гуревич.

В крае также развивается событийный туризм. Так, по ее словам, в конце сентября во Владивостоке пройдет дальневосточный фестиваль "Приморские муссоны", в котором, как ожидается, примут участие более 50 тыс. человек из 25 регионов, запланированы 40 гастрономических проектов, культурная программа.