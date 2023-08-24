"Там, где большой спрос, всегда появляется суррогат, продукт, который по качеству и безопасности неприемлем для китайских туристов в РФ, так и в РФ. Надеюсь, что туристические власти РФ, конкретно на Дальнем Востоке, и КНР помогут российскому и китайскому бизнесу в этом вопросе, чтобы у нас не проходили процессы, которые негативно влияли на турпоток между нашими странами", — сказал Осауленко на сессии "КНР 2.0: перезагрузка традиционных турпотоков".

Он констатировал, что в настоящее время восстанавливаются туристические связи между РФ и КНР.

"Сейчас находимся в процессе, восстанавливаются туристические связи между КНР и РФ. Помню, что когда в феврале Китай объявил, что он восстанавливает международный туробмен, многие говорили, что это не относится к 2023 году, что это скорее перспективы 2024 года. Но в середине 2023 года мы видим что с марта пошли туристы по визам, с августа — (возобновился -ИФ) безвизовый обмен между КНР и РФ", — отметил Осауленко.

Также РФ ввела возможность оформления электронных виз. "Пока поток маленький. По Хабаровскому краю 150 электронных виз было выдано, но это всего 10 дней, как они у нас выдаются", — сказал вице-президент РСТ.

Он добавил, что, по словам китайских партнеров, в КНР сохраняется высокий интерес к турпоездкам в Россию.

"Сейчас поехали российские туристы. Россия, Дальний Восток ждут к себе опять китайских туристов. Надеемся, что в самое ближайшее время. Накануне на встрече с китайскими партнерами из города Фуюань. Они подтвердили, что желание, интерес у китайских туристов к российскому Дальнему Востоку по-прежнему достаточно высокий", — заключил Осауленко.