"Сегодня в крае работают 13 глэмпингов, их численность за последние два года выросла вдвое", — сказала она в рамках сессии "Дальний Восток — 2023: главные тренды сезона".

По ее словам, отдых в глэмпингах стал одним из трендов этого летнего сезона. Загрузка в таких средствах размещения в будни 30-40%, а выходные дни достигает 100% при бронировании на полгода вперед.

"Если говорить про новые тренды, то мы видим, что жители края стали активно путешествовать по родному краю, а бизнес осознанно думает об отдыхе у себя на объектах, предлагая новые возможности", — отметила Пунтус.

Министр уточнила, что для предпринимателей, которые активно вкладываются в развитие туристической инфраструктуры, предусмотрены меры господдержки.

"Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев увеличил объем субсидий, выделяемых турбизнесу края на возмещение фактических затрат более чем в три раза: с 6 до 20 млн рублей", — сказала Пунтус.

Министр также подчеркнула, что еще один тренд, который наблюдается в Хабаровском крае — это путешествие внутри региона в рамках туров выходного дня.

По ее словам, развитию этого направления способствовал проект "Отдыхаем в крае", его партнерами являются 79 организаций региона, их услугами уже воспользовались более 20,5 тыс. человек.

По данным минтуризма края, среди новинок сезона экскурсия — отдых на теплоходе с выходом на берег и посещением музея истории Амурского моста.

Еще один маршрут, разработанный министерством туризма края совместно с федеральной пассажирской компанией и туроператорами — "Комсомольский экспресс". Это тур выходного дня с обзорной экскурсией по Комсомольску-на-Амуре, посещением экспоцентра Авиационного завода им. Гагарина, а также восхождением на хребтет Мяо-Чан и прогулкой в окрестностях озера Амут.

Развитию гастротуризма в крае способствовало открытие улиточной фермы "Голос Хехцира". Это единственное на Дальнем Востоке предприятие, которое специализируется на выращивании улиток.

Второй Всероссийский туристический форум "Открой Дальний Восток" проходит в Хабаровске с 23 по 26 августа.