Ограничения установлены в лесах в границах Бельковского, Ерахтурского, Ермишинского, Касимовского, Клепиковского, Кораблинского, Криушинского, Можарского, Нижне-Окского, Первомайского, Ряжского, Рязанского, Сасовского, Солотчинского, Спасского, Тумского, Шацкого, Шелуховского, Шиловского лесничеств (все участковые лесничества, все кварталы, все выделы).

"Исключение сделано только для граждан, проживающих в населенных пунктах, подъезд к которым осуществляется по лесным дорогам, а также для государственных служащих и других должностных лиц, действующих в связи с исполнением своих обязанностей", — говорится в сообщении.

Для приема и рассмотрения обращений граждан в период действия ограничений на пребывание в лесах и въезда в них транспортных средств организована работа телефонов "горячей линии": 8 (4912) 28-79-59, 8 (800) 100-94-00.

В настоящее время на всей территории региона активно проводятся профилактические мероприятия против возгораний в лесах. Представители лесничеств совместно с сотрудниками УМВД России по Рязанской области, ГУ МЧС России по Рязанской области проводят патрулирования лесных участков. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа от 40 тыс. рублей до 1 млн рублей.