"Исключение сделано только для граждан, проживающих в населенных пунктах, подъезд к которым осуществляется по лесным дорогам, а также для государственных служащих и других должностных лиц, действующих в связи с исполнением своих обязанностей", — говорится в сообщении.
Для приема и рассмотрения обращений граждан в период действия ограничений на пребывание в лесах и въезда в них транспортных средств организована работа телефонов "горячей линии": 8 (4912) 28-79-59, 8 (800) 100-94-00.
В настоящее время на всей территории региона активно проводятся профилактические мероприятия против возгораний в лесах. Представители лесничеств совместно с сотрудниками УМВД России по Рязанской области, ГУ МЧС России по Рязанской области проводят патрулирования лесных участков. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа от 40 тыс. рублей до 1 млн рублей.