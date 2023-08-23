"ООО "Фарсэй", являющемуся собственником плавучего ресторана-дебаркадера "Серебряный кит", направлено претензионное письмо о возмещении вреда, причиненного реке Нева, на сумму свыше 350 млн рублей", — говорится в сообщении.

Управление указывает, что в марте 2023 года "Серебряный кит" в результате повреждения корпуса понтона накренился на левый борт, а железобетонный корпус длиной порядка 65 метров практически полностью ушел под воду.

"Водным кодексом сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих средств (их частей и механизмов), запрещены. Ресторан-дебаркадер не является естественным компонентом реки Нева, в связи с чем нахождение судна в водном объекте приводит к его засорению", — говорится в сообщении.

При расчете ущерба был учтен тоннаж судна и коэффициент состояния водного объекта.

Как сообщалось, 31 июля Василеостровский районный суд по иску Северо-Западной транспортной прокуратуры обязал ООО "Фарсей" поднять дебаркадер и освободить акваторию Невы.

Объект построили в 2001 году и изначально хотели установить в Москве, но столичные власти не согласовали проект. Для ресторана долго не могли найти место, и в итоге дебаркадер пришвартовали напротив парка имени Бабушкина. При этом в 2021 году так и не открывшийся ресторан лишили аренды. В прошлом году заведение выставили на продажу за 35 млн рублей.