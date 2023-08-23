"За 7 месяцев текущего года в наших гостиницах разместились свыше 30 тыс. гостей округа. Хочется отметить положительную динамику: загрузка коллективных мест размещения Минераловодского округа выросла в 5 раз по сравнению с таким же периодом прошлого года", — написал Сергиенко в своем телеграм-канале.

Всего в Минводах 30 мест размещения для туристов.

Он отметил, что с 1 августа в округе также стартовала программа курортного сбора. Полученные средства планируют направить на проектирование новых объектов благоустройства и содержание существующих.

Ранее сообщалось, что с января 2023 года курортный сбор на территории Ставрополья увеличился с 50 рублей до 100 рублей. Краевые власти планируют за год собрать более 591 млн рублей.