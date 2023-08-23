Информация будет предоставляться на "полярной станции" "Арктический туризм" — одной из площадок, которые будут специально оборудованы на территории Петропавловской крепости в дни проведения салона с 25 по 27 августа.

Палагин уточнил, что ЯНАО со своей стороны будет предлагать туристам как посещение заказников и красот Полярного Урала, так и рыбалку на Оби или приобщение к быту коренных народов.

"Туризм на Ямале не носит массовый характер. Сначала надо понять, зачем туда ехать. Если хотите познакомиться с красотой Полярного Урала, то нужно выбрать поездку в Салехард, это ближайшая точка: через два часа по железной дороге от станции Лабытнанги оказываетесь в бывшем поселке Полярный — это и есть предгорья Полярного Урала", — сказал он.

Кроме того, при путешествии на поезде Петербург-Лабытнанги последние девять часов состав движется вдоль Полярного Урала, поэтому любоваться красотами можно из окна, заметил Палагин.

Для посещения заказников, где пасутся восстановленные стада бизонов, нужно рассмотреть поездку в Уренгой или Ноябрьск, добавил он.

"В первую очередь Ямал — это уникальная природа, территория, где можно увидеть быт ненцев и хантов, которые до сих пор ведут традиционный образ жизни, переночевать в чуме, увидеть стадо оленей", — сказал он.

Кроме того, от станции "Арктический туризм" в дни проведения салона по трем маршрутам будут ходить экскурсионные автобусы, попасть на которые можно бесплатно по предварительной регистрации.

Экскурсии связаны с "арктическими" локациями в Петербурге: маршруты "Как покорялась Арктика", "Герои арктических льдов: лица русской Арктики" и "От Ермака до Лидера: покорители северных морей" предполагают в частности посещение ледокола "Красин", Музея Арктики и Антарктики и Литературного музея "ХХ век" в различных комбинациях.

Посетителям также будут раздавать "Арктические путеводители" по Петербургу с более чем сотней объектов в городе, так или иначе связанных с развитием Арктики.

Как сообщалось, II Арктический салон пройдет в Петербурге на территории Петропавловской крепости с 25 по 27 августа.