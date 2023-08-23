«Потребность в квалифицированных кадрах чрезвычайно высока. Без них все планы не принесут желаемого результата ни для бизнеса, ни для туристов. Именно поэтому в прошлом году было принято решение, и мы его все вместе реализовали, по созданию в отрасли новой современной системы подготовки кадров. И сегодня мы анонсируем начало работы федерального ресурсного центра подготовки кадров. Мы делаем большую ставку на то, что ресурсный центр станет одним из локомотивов кадрового потенциала в туротрасли. Мы, как министерство, курирующее отрасль, будем оказывать поддержку центру, помимо бюджетной», — сказал замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков на пресс-конференции в среду.

Он напомнил, что после снятия ряда антиковидных ограничений отрасль и индустрия гостеприимства показывают впечатляющие темпы роста. По итогам первого полугодия количество размещенных в гостиницах выросло более чем на 16%.

«Государство должно поддержать растущий спрос предложением», — добавил он.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев отметил, что до недавнего времени туризму в России не уделялось должное внимание.

Во время пресса-конференции прошло подписание соглашений о сотрудничестве между комитетом Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры и РГУТИС.

Как отметил ректор РГУТИС Александр Федулин, в последнее время программы дополнительного образования пользуются большим спросом. Федеральный ресурсный центр предлагает как короткие, так и длительные программы, по окончании которых полученные дипломы работодатели смогут приравнивать к дипломам о высшем образовании.

По словам генерального директора АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергея Суханова, туризм в России сейчас переживает бурный рост, а корпорация отвечает за создание новых коллективных средств размещения в разных регионах страны, которые должны предлагать качественный сервис.

«Сейчас в инвестиционной программе корпорации более 90 проектов в 38 регионах страны. Часть из них начнет строиться в этом году, и даже по первым проектам нам понадобится 6 тыс. квалифицированных кадров. А если мы говорим обо всех проектах до 2030 года, в том числе и о проекте Новая Анапа, то нам нужно получить более 35 тыс. новых кадров в сфере гостеприимства. И эту задачу нужно решать немедленно», — заключил он.