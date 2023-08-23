"Уходящее лето нельзя назвать самым жарким, но, несмотря на это, территории отдыха у воды и пляжи пользовались огромной популярностью у жителей и гостей Подмосковья. За сезон 2023 года там побывали почти миллион человек", — приводятся в сообщении слова министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина.

Всего в этом году на территории региона работали 203 пляжа и зоны отдыха у воды.

Наиболее посещаемыми стали: пляж озера Сенеж в Солнечногорском округе (79 тысяч человек), "Волкуша" в Лыткарино (77 тысяч человек), "Солнечный берег" в Талдоме (64 тысяч человек), "Мысово" в Долгопрудном (53 тысяч человек), пляж парка "Авангард" в Электростали (50 тысяч человек).