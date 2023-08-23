Во время деловой программы на вопросы ответят авторы, использующие нейросети в своей работе на каждом этапе производственного цикла контента.
Так, продюсер Екатерина Кононенко расскажет об экономике препродакшн в фэнтези-сериале "Министерство всего хорошего"; режиссер и продюсер Роман Новиков поделится тем, какие инновационные решения использует для пост-продакшна; Максим Козлов, Head of Sber AR/VR Lab, представит кейс "Аватары и актеры, волюметрик-студия, натура и другие мировые тренды, уже реализуемые в России"; Александр Панёв, директор по данным Okko, расскажет об инструментах нейросети в девелопменте, аналитике и прогнозировании.
"Деловая программа фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон" поднимет важные вопросы, стоящие перед индустрией стримингов сегодня. Помимо панели, посвященной ИИ, в программе уже заявлен питчинг авторов ведущих издательств "Эксмо-АСТ" и "Альпина Паблишер"", — отмечает пресс-служба.