"Фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон" объявляет второе событие в рамках деловой программы. 9 сентября в 10:30 главные онлайн-кинотеатры страны выяснят, "До чего дошёл прогресс?!", — рассказали в пресс-службе.

Во время деловой программы на вопросы ответят авторы, использующие нейросети в своей работе на каждом этапе производственного цикла контента.

Так, продюсер Екатерина Кононенко расскажет об экономике препродакшн в фэнтези-сериале "Министерство всего хорошего"; режиссер и продюсер Роман Новиков поделится тем, какие инновационные решения использует для пост-продакшна; Максим Козлов, Head of Sber AR/VR Lab, представит кейс "Аватары и актеры, волюметрик-студия, натура и другие мировые тренды, уже реализуемые в России"; Александр Панёв, директор по данным Okko, расскажет об инструментах нейросети в девелопменте, аналитике и прогнозировании.

"Деловая программа фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон" поднимет важные вопросы, стоящие перед индустрией стримингов сегодня. Помимо панели, посвященной ИИ, в программе уже заявлен питчинг авторов ведущих издательств "Эксмо-АСТ" и "Альпина Паблишер"", — отмечает пресс-служба.