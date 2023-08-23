"Количество случаев гибели детей на воде за этот сезон выросло в разы по сравнению с прошлым годом. В 2022 году утонули два ребенка, а в этом — с начала года 11, в том числе девять — за купальный сезон", — сказал он журналистам в среду.

Колесов отметил, что почти все погибли в местах, не предназначенных для купания, из-за халатности родителей, которые оставляют детей без присмотра.

Начальник поисково-спасательной службы Петербурга Юрий Данчук добавил, что спасти за сезон удалось 190 детей и взрослых.

При этом, как отметил замдиректора Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Турнера Вячеслав Зорин, травматизм среди несовершеннолетних в период этих каникул находится примерно на уровне прошлых лет.