Такое решение было принято в связи с крупными габаритами модуля.

"Мы свидетели уникального события — в недостроенное здание будущего дома-музея помещают один из главных экспонатов — посадочный модуль корабля "Восток". Это модуль аналогичный тому, в котором летали летчики-космонавты Юрий Гагарин и Герман Титов. Модуль был в космосе, затем долгое время находился на полигоне, и сегодня он стал первым экспонатом будущего музея", — приводятся в сообщении слова мэра Анатолия Локтя.

Космический спускаемый аппарат "Восток" работал в 1961 году, что подтверждает маркировка внутри сохранившейся обшивки, выполнял функции военного фоторазведчика, объектив фотоаппарата позволял делать снимки различных территорий, которые были уникальными для того времени.

В дальнейшем на нем проводились испытания, имитирующие попадание в аппарат метеоров, для определения способности обшивки им противостоять. В 2021 году аппарат был передан музею Новосибирска и находился на хранении в СибНИА им.С.А.Чаплыгина.

На реконструкцию, которая должна завершиться к 2025 году, выделено около 190 млн рублей. В ходе реконструкции одна часть подвала здания будет использована как хранилище для экспонатов, а другая — будет занята техническими коммуникациями.

Также в экспозицию войдет побывавшее на МКС репринтное издание книги, подаренной Кондратюком Константину Циолковскому.

Юрий Кондратюк (настоящее имя Александр Шагрей, 1897 — 1942) еще в 1919 году в книге "Тем, кто будет читать, чтобы строить" вывел основное уравнение движения ракеты, привел схему и описание четырехступенчатой ракеты на кислородно-водородном топливе, камеры сгорания двигателя с шахматным и другим расположением форсунок окислителя и горючего, параболоидального сопла и многого другого. Также он рассчитал схему полета на Луну, оборота вокруг спутника Земли и посадки на него, которой воспользовались США в своей лунной программе.

В Новосибирске Кондратюк работал с 1927 года на предприятии "Хлебопродукт", где ему пришлось участвовать в строительстве и усовершенствовании элеваторов, построил знаменитый элеватор "Мастодонт" в алтайском Камне-на-Оби, возведенный без единого гвоздя. В 1930 году вместе с несколькими другими сотрудниками "Хлебопродукта" был арестован по обвинению во вредительстве, получил три года лагерей, однако отбывал наказание в образованном в Новосибирске специализированном бюро N14 по проектированию угольных предприятий. Там он проработал до августа 1932 года, после чего, приняв участие в проектировании ветроэлектростанции в Крыму, получил разрешение на выезд в Москву.