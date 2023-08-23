По данным ведомства, неудовлетворительное санитарно-техническое состояние было отмечено на всех проверенных объектах.

В частности, там не соблюдались требования к санитарной обработке помещений и технология приготовления блюд, сырьё, используемое для приготовления шаурмы, находилось без товарно-сопроводительной документации, подтверждающей его качество, у сотрудников отсутствовали медкнижки.

Суды признали обоих предпринимателей виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения ).

Заведения закрыты на срок от 80 до 90 суток.

Ранее сообщалось, что с 16 августа во Владимире к врачам обратились с отравлениями 107 человек, в том числе 23 ребенка. Около половины пострадавших были госпитализированы. В ряде случаев диагностирован сальмонеллез. В связи с массовым отравлением жителей Владимира СКР расследует уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст.238 УК РФ).