"Вместе с руководителем Горьковской железной дороги Сергеем Дорофеевским договорились с РЖД запустить дополнительный поезд "Нижегородец". Решаем вопрос о запуске по этому расписанию и маршруту двухэтажных вагонов", — написал Никитин.

В свою очередь пресс-служба Горьковской железной дороги (ГЖД, филиал ОАО "РЖД") сообщает, что дополнительный поезд назначается "в связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки между Нижним Новгородом и Москвой".

"Из Москвы состав отправится 24, 28 и 30 августа, 1, 3, 5, 7, 11, 13, и 15 сентября в 09:05, прибудет в Нижний Новгород в 13:57. Из Нижнего Новгорода скорый поезд отправится в эти же даты в 16:43 и прибудет в Москву в 22:09", — сообщает пресс-служба ГЖД.