"Открываем новые возможности добраться до этого небольшого города с богатой историей и сохраненным культурным наследием. Когда откроется движение по автодороге М-12, обязательно запланируйте остановку в Арзамасе", — написал Никитин.

В свою очередь пресс-служба Горьковской железной дороги (ГЖД, филиал ОАО "РЖД") сообщает, что поезд будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям. Отправление из Нижнего Новгорода запланировано на 10:46, прибытие в Арзамас в 13:01. Из Арзамаса состав будет отправляться в 17:30 и прибывать в Нижний Новгород в 19:50.

В состав туристического поезда входят отреставрированный ретро-паровоз из нижегородского музея и новые вагоны.

Пассажирские паровозы скоростной серии П36 (скорость 125 км/ч) строились на Коломенском паровозостроительном заводе в 1950-1956 годах, они ходили в составе поезда "Красная стрела" между Ленинградом и Москвой.

Локомотив из Нижегородского музея в середине 1960-х годов ходил в составе экспресса "Россия" Москва — Владивосток, в 1990-е годы водил коммерческие ретро-поезда с иностранными туристами.

О планах ГЖД запустить ретро-туры на поездах с паровозной тягой сообщалось в конце 2021 года.

Сообщалось также, что движение по строящейся автомагистрали М-12 от Москвы до Арзамаса планируется открыть в сентябре 2023 года, от Арзамаса до Казани — в декабре.