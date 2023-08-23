"При реставрации фигур крылатых гениев Московских триумфальных ворот специалисты обнаружили тайник. За крылом одной из скульптур в металлической коробочке хранились шесть монет российской чеканки, сторублёвая купюра, серебряный крестик, именные значки и письмо со стихами "Тебе через 100 лет", — говорится в сообщении.

Специалисты предполагают, что тайник заложили при предыдущей реставрации к 300-летию Санкт-Петербурга.

Находки будут переданы в Государственный музей городской скульптуры.

Поверхности 30 скульптур крылатых гениев уже очищены от загрязнений и сажистого налёта, идет расчистка красочных слоёв. В мастерской также находятся восемь акротериев и 273 знака посвятительных надписей на русском и латинском языках. Остальные элементы реставрируют на месте.

"На некоторых фигурах стыковочный шов разошёлся настолько, что появились сквозные щели. Это грозило обрушением частей скульптур. Все повреждения будут исправлены по авторской технологии", — говорится в сообщении.

Завершить работы планируется в 2024 году.

Московские триумфальные ворота сооружены с 1834 по 1838 год в стиле классицизма. Последнее творение архитектора Василия Стасова посвящено победам русского оружия.

В XIX веке Московские триумфальные ворота являлись крупнейшим в мире сборным сооружением из чугуна.