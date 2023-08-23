Специалисты предполагают, что тайник заложили при предыдущей реставрации к 300-летию Санкт-Петербурга.
Находки будут переданы в Государственный музей городской скульптуры.
Поверхности 30 скульптур крылатых гениев уже очищены от загрязнений и сажистого налёта, идет расчистка красочных слоёв. В мастерской также находятся восемь акротериев и 273 знака посвятительных надписей на русском и латинском языках. Остальные элементы реставрируют на месте.
"На некоторых фигурах стыковочный шов разошёлся настолько, что появились сквозные щели. Это грозило обрушением частей скульптур. Все повреждения будут исправлены по авторской технологии", — говорится в сообщении.
Завершить работы планируется в 2024 году.
Московские триумфальные ворота сооружены с 1834 по 1838 год в стиле классицизма. Последнее творение архитектора Василия Стасова посвящено победам русского оружия.
В XIX веке Московские триумфальные ворота являлись крупнейшим в мире сборным сооружением из чугуна.