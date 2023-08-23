"В этом году на Стрелке впервые будет работать собственный ресторан "Пир на Волге". Он откроется на дни проведения фестиваля. Развлекательную программу для гостей города готовят более 150 партнеров: 70 местных производителей, более 60 точек питания, целая аллея фудтраков, музыкальные проекты и диджеи", — говорится в сообщении.

В рамках фестиваля также состоятся взрослые и детские дефиле с участием российских дизайнеров и брендов. Организаторы подготовят различные активности на детской площадке и три крафт-маркета, а также покажут фильмы на фестивале уличного кино.

Ожидается, что участие в мероприятии примет "настоящий" Дед Мороз из Великого Устюга.

Фестиваль "Пир на Волге" ежегодно проходит на Стрелке в Ярославле. Он объединяет рестораторов из нескольких регионов РФ. Фестиваль посещают десятки тысяч человек.