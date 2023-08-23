"Менее двух недель назад установили знаки, запрещающие движение на средствах индивидуальной мобильности на Курортном бульваре. Первый штраф в размере 800 рублей выписан двум гостям курорта, которые, по их словам, знаки не заметили", — написал Моисеев в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что штраф оформлен в рамках совместного рейда ГИБДД и администрации города-курорта за езду на электросамокате в зоне действия запрещающего знака.

Мэр также отметил, что Курортный бульвар и национальный парк являются главными местами прогулок жителей и гостей города.

"Большому количеству людей, особенно в высокий курортный сезон, представляет неудобство и даже опасность хаотичное передвижение такого вида транспорта на главном Курортном бульваре Кавминвод", — пояснил он.

В связи с этим было принято решение ограничить движение и сделать бульвар максимально комфортным для пешеходов.