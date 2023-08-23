"В рамках концепция развития инфраструктуры яхтинга города-курорта Сочи планируется возвести ряд туристических инфраструктурных объектов", — сказала Шебзухова.

Она отметила, что в рамках проекта планируется возведение ряда марин, морских рекреационных комплексов, восстановление морского вдольберегового сообщения, обеспечение защиты и безопасности прибрежных территорий, создание комфортной среды и новых рабочих мест, а также повышение привлекательности и круглогодичной российских курортов.

"Срок строительства пилотных проектов 5-7 лет, то есть до 2027-2028 годов будут построены объекты, включающие около 2 тыс. парковочных мест для водного транспорта, более 15 километров новых набережных и пляжей, 35 тыс. номеров в современных отелях и апартаментах, конгрессцентры и другие объекты", — подчеркнула генеральный директор.

Возведение планируется за счет частных и государственных компании, специализирующихся на развитии территорий и инвестициях, гостиничных операторов, девелоперов, управляющих и туристических компаний.

"Общая потребность в инвестициях на первый этап реализации пилотных проектов составляет около 1 трлн. рублей. Основное финансирование осуществляется за внебюджетные средства, создавая налогооблагаемую базу, развивая малый и средний бизнес", — сказала Шебзухова.

По ее словам, особое внимание уделяется созданию современных технопарков. Так, в прибрежной зоне предусмотрено строительство не менее 10% недвижимости для представителей it индустрии. "Работа ведётся над морскими рекреационными комплексами "Южный риф" в Адлере, мариной островного типа в Хосте "Коста Марина", мариной "Каньон Прохладный" в поселке Головинка Сочи и некоторыми другими", — отметила эксперт по комплексному развитию территорий.

По ее словам, первоначально было разработано восемь локаций. Но в идеале согласно гидрологического режима сочинского побережья может быть возведено 12 марин.

"Современная марина — это комплексный продукт. Как правило — это оборудованная гавань, обслуживание яхтсменов, персонала и отели. Своего рода марина — туристический микс", — добавила генеральный директор "Центра развития рекреационных территорий "Новые горизонты".

По ее словам, в настоящее время россияне занимают второе место в мире по приобретению яхт.