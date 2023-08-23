«Лагерь проходит в две смены на побережье озера Иссык-Куль. В этом году он собрал 360 детей в возрасте от 7 до 18 лет из Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Армении, чтобы познакомиться с русским языком и культурой, получить новые навыки, знания и умения», — говорится в сообщении.

Как отмечают организаторы, в рамках лагеря проходят интерактивные занятия, мастер-классы, выставки, тематические экскурсии, конкурсы и спортивные соревнования. Дети встретились с ведущими актерами, мастерами, представителями ВУЗов и детских центров России, создали фирменные сувениры своими руками, узнали секрет успеха у российского актёра, главного героя фильма «Гагарин. Первый в космосе» Ярослава Жалнина, научились играть на деревянных ложках вместе с представителями Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина, посетили тренинги командообразования от педагогов Международного детского центра «Артек» и многое другое»,

«Преимущество лагеря – в том, что в нем собираются ребята из разных стран, и здесь они могут представить свою культуру, свои традиции и познакомиться с теми культурными традициями, которые есть у ребят из других стран. Погрузиться в мир русской культуры. В последствии, когда они станут взрослыми, это поможет им находить между собой общий язык, делать совместные проекты и развивать не только экономику своей страны, но и экономику всего мира», — подчеркивает доктор политических наук, кандидат исторических наук, доцент факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Белов, который выступил спикером в рамках образовательного блока Международного детского лагеря «Первый».

По его словам, уникальность лагеря – в хорошем балансе, когда у ребят есть и образовательная программа, и творчество, и отдых.

Международный детский лагерь «Первый» проводится Институтом современных социально-гуманитарных исследований при грантовой поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.