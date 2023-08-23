По данным ведомства, 32,8% посетителей прибыли из России, 18,2% — Турции, 7,4% — Ирана, 4,9% — Индии, 4,7% — Грузии, 3,9% — Саудовской Аравии, 2,4% — Казахстана, 2,3% — Пакистана, 2,1% — ОАЭ, 1,8% — Узбекистана, 1,5% — Израиля, 1,5% — Украины, 1,4% — Беларуси, 1,3% — Кувейта, по 1,2% — Великобритании и Туркменистана, 11,4% — из других стран.

Из общего числа посетивших страну 70,5% — мужчины, 29,5% — женщины.

Согласно статистике, турпоток в Азербайджан из стран СНГ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 1,7 раза — до 477,1 тыс. человек, из стран-членов Европейского союза (ЕС) — на 36,5% — до 57,2 тыс. человек, из стран Персидского залива — снизился на 8,6% — до 185,4 тыс. человек.

Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в январе-июле текущего года увеличилось на 19,8% — до 993,5 тыс. человек. При этом число граждан Азербайджана, выехавших в Россию, увеличилось в 1,6 раза, в Грузию — на 32,5%, в Турцию на 6,4%, в Иран уменьшилось на 24,7%.

В целом, 42,5% граждан Азербайджана выезжали в Турцию, 22,7% — Россию, 9,2% — Грузию, 779% — Иран и 17,9% — в другие страны. 66,5% уехавших составили мужчины и 33,5% — женщины.

Как сообщалось ранее, число иностранных граждан из 178 стран, посетивших Азербайджан в 2022 году, составило 1 млн 602,3 тыс. человек, что в 2 раза выше показателя 2021 года.

Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в 2022 году увеличилось в 1,5 раза — до 1 млн 489,5 тыс. человек.