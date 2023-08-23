Из общего числа посетивших страну 70,5% — мужчины, 29,5% — женщины.
Согласно статистике, турпоток в Азербайджан из стран СНГ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 1,7 раза — до 477,1 тыс. человек, из стран-членов Европейского союза (ЕС) — на 36,5% — до 57,2 тыс. человек, из стран Персидского залива — снизился на 8,6% — до 185,4 тыс. человек.
Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в январе-июле текущего года увеличилось на 19,8% — до 993,5 тыс. человек. При этом число граждан Азербайджана, выехавших в Россию, увеличилось в 1,6 раза, в Грузию — на 32,5%, в Турцию на 6,4%, в Иран уменьшилось на 24,7%.
В целом, 42,5% граждан Азербайджана выезжали в Турцию, 22,7% — Россию, 9,2% — Грузию, 779% — Иран и 17,9% — в другие страны. 66,5% уехавших составили мужчины и 33,5% — женщины.
Как сообщалось ранее, число иностранных граждан из 178 стран, посетивших Азербайджан в 2022 году, составило 1 млн 602,3 тыс. человек, что в 2 раза выше показателя 2021 года.
Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в 2022 году увеличилось в 1,5 раза — до 1 млн 489,5 тыс. человек.