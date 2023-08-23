Накануне в службу спасения поступила информация от туристической группы о том, что одиночный незарегистрированный турист из Владивостока находится в палатке на высоте 4030 метров на гребне перед пиком Делоне и не может спуститься. Тропа и страховочные перила оказались засыпаны снегом, так как за ночь выпало большое количество осадков (до 70 см). Мужчина по рации сообщил о сложившейся ситуации на ближайшую туристическую стоянку.

В 14:50 спасатели Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России с помощью авиации добрались до туристической стоянки "Томские стоянки". Там спасательная группа разделилась, так как одним нужно было оставаться на стоянке и быть готовыми к пешему восхождению, а другим на вертолете постараться подцепить туриста с помощью прицепного устройства из троса и крюка.

Вертолет смог максимально близко подлететь к мужчине, чтобы тот самостоятельно подцепился на крюк. На борту спасатели контролировали эвакуацию. Таким образом, туриста, висящего на тросе, доставили до стоянки, где его ждала вторая группа спасателей. В 16:15 борт приземлился в селе Тюнгур Усть-Коксинского района, в медицинской помощи мужчина не нуждается, отмечается в сообщении.