"Маршрут в Лыткарине стал лидером по числу пассажиров — 10,4 тысяч, что на 2,5% больше аналогичного показателя прошлого года. В Коломне маршрутом воспользовалось свыше 2,3 тысяч человек, а в Серпухове — 4,8 тысячи", — говорится в сообщении.

От причала Лыткарино до деревни Андреевское Ленинского округа следует катер "Стриж"; в Коломне по маршруту от причала Бочманово до причала Притыка курсирует теплоход "Москва-108"; в Серпухове от причала Серпухов до причала Сады можно доехать на теплоходе "Зуша".

Жители и гости Московской области с мая по сентябрь могут воспользоваться всеми тремя водными маршрутам: в Лыткарине, в Коломне и в Серпухове. Речной транспорт в Серпухове и Коломне завершит работу 30 сентября, отметили в ведомстве.