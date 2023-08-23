"Стоимость билетов начинается от 29 500 тенге. Продажа авиабилетов уже доступна в мобильном приложении FlyArystan и на flyarystan.com. Полеты стартуют с сентября 2023 года", — говорится в сообщении.

FlyArystan будет совершать полеты по этому направлению 3 раза в неделю, по вторникам, четвергам и воскресеньям, но в ближайшие месяцы планирует увеличить количество рейсов в Дели и другие города Индии.

FlyArystan — первый казахстанский лоукостер, флот которого состоит из 16 самолетов. В 2022 году перевозчик впервые получил новые лайнеры с завода производителя Airbus. До конца 2023 года планируется расширение авиапарка еще на два самолета.