"Особый интерес у туристов вызывает карьерная техника. Поэтому мы приняли решение превратить недавно выведенный из эксплуатации самосвал в музейный экспонат, он доступен для всех наших гостей. Туристы своими глазами могут увидеть, на какой технике работают наши горняки", — рассказал директор Кедровского угольного разреза Юрий Гук.

В компании уточнили, что этот самосвал работал на разрезе с 2014 года. До того, как стать музейным экспонатом, большегруз прошел более 800 тыс. км под управлением горняков.

Объект также включен в региональный брендовый тур "Кузбасс. Огонь в сердце", утвержденный Ростуризмом. С начала 2023 года в качестве туристов разрез посетили более 300 человек.