"В рамках делового мероприятия поднимут вопросы расширения сезонности, качества туристических продуктов и услуг, развития туристической инфраструктуры. Особое внимание уделят таким направлениям, как промышленный и гастротуризм", — говорится в сообщении.

На форуме будут работать 15 дискуссионных площадок, где рассмотрят ключевые векторы развития туризма на Дальнем Востоке.

"Рассмотрим такие важные вопросы, как сферы полномочий органов исполнительной власти и муниципальных образований в развитии туризма, вопросы финансирования различных инициатив. Обсудим новые подходы к мастер-планированию территорий. В рамках сессии событийного туризма поднимем вопрос расширения сезонности. К примеру, Сахалинская область сейчас является привлекательным местом для туристов в любое время года", — приводятся в сообщении слова министра туризма Сахалинской области Артема Лазарева.

Помимо деловой программы на Набережной имени адмирала Невельского на протяжении всего форума будут работать инфоточки туристских информационных центров из всех регионов ДФО, где Сахалинская область также презентует туристический потенциал региона.