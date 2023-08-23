"Губернатор Игорь Руденя отметил высокий уровень организации фестиваля и назвал его ярким событием в календаре туристических и культурных мероприятий лета — 2023 в Тверской области. В этом году фестиваль посетили более 10 тысяч гостей, в том числе представители Белоруссии, Германии, Карелии, Удмуртии, жители Магадана, Самары и других городов России", — говорится в сообщении.

В программу праздника вошли мероприятия, посвященные карельскому языку и культуре: мастер-классы по карельским танцам, квест "Посвящение в карелы", пленэр "Карельские зарисовки", площадка по изучению карельского языка.

В творческую и музыкальную программу вошли выступления 50 коллективов, в том числе ансамбля кантелистов Vihmane.

Работала резиденция карельского Деда Мороза — Лумми Тайкури. У гостей была уникальна возможность написать ему письмо, рассказать в нем о своих заветных желаниях.

В гастрономическую часть праздника вошел конкурс на лучший карельский пирог. Кулинарный поединок провел известный шеф-повар Максим Сырников. Всего на фестивале было выпечено 18 тыс. калиток — традиционных карельских пирогов из ржаной муки с различными начинками. Прошла всенародная дегустация самой большой калитки — она состояла из 600 соединенных вместе пирогов.

Кроме того, на фестивале были развернуты ярмарка-презентация туристических объектов Лихославльского округа, выставка-продажа изделий народных промыслов, фотозона с ростовыми куклами. На площадках фестиваля работали около 70 мастериц и ремесленников.

Мероприятие, направленное на сохранение историко-культурного наследия тверских карел, проводится в Верхневолжье с 2015 года.