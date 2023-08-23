"В СМИ мы практически ежедневно видим негативные последствия неправомерного применения беспилотников в других регионах нашей страны. Поэтому с 1 сентября решением оперативного штаба мы вводим запрет на использование в Вологодской области беспилотных летательных аппаратов", — приводит пресс-служба слова губернатора региона Олега Кувшинникова.

Исключение будет сделано для отдельных государственных, муниципальных и силовых структур в рамках возложенных на них функций.

По информации пресс-службы, в ближайшее время будет разработан соответствующий нормативно-правовой акт.