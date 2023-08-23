Пресс-служба музея сообщает, что восстановлены две подлинные статуи Нептуна и Флоры, маскарон, а также две мраморные вазы.

Реставраторы провели расчистку поверхности статуй и ваз от различных загрязнений, удалили старые реставрационные доделки, восполнили утраченные с течением времени фрагменты и мелкие утраты, а также провели консервацию камня, из которого сделаны предметы.

После реставрации, по примеру оригинальной скульптуры Летнего сада, скульптуры и вазы будут размещены внутри музейных помещений, что обеспечит их сохранность на долгие годы.

Статуя Нептуна является одной из самых ранних по времени создания скульптур. Она была выполнена итальянским мастером конца XVII века. Скульптура "Флора" представляет собой копию античной скульптуры, так называемой Флоры Фарнезской, и датируется XVIII веком. Маскарон из известняка является фрагментом моста, находящегося некогда на Строгановской даче и датируется началом XIX века. Вероятно, декоративные вазы были созданы в тот же период.

Возникновение сада Строгановского дворца связывают с 1908 годом, когда последний владелец дворца граф Сергей Александрович Строганов подал в Санкт-Петербургскую городскую управу ходатайство о ликвидации дачи Строгановых на Черной речке. После этого часть садовых скульптур была перевезена во внутренний двор, в котором, по-видимому, уже был небольшой сад с фонтаном. Сад Строгановского дворца был устроен как "сад-воспоминание" и носил романтический и ностальгический характер.